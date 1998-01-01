عام على مسيرات العودة : 266 شهيدا و30 ألف جريح

غزة / سما /

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إحصائية مفصلة حول عدد الشهداء والجرحى بعد مرور عام على مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وبحسب الوزارة، فإن 266 فلسطينيا استشهدوا، وأصيب 30398، منهم 16027 تم تحويلهم للمستشفيات لتلقي العلاج.

ومن بين الشهداء 50 طفلا، و6 إناث، ومسن واحد.

ومن بين الشهداء 3 شهداء مسعفين: موسى أبو حسنين، رزان النجار، عبدالله القططي، إلى جانب صحافيين اثنين هما: ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين.

ومن بين مجمل الجرحى، 3175 طفلا، و1008 نساء وفتيات، و 665 من الطواقم الطبية، إلى جانب إصابة 347 صحافيا.

وتظهر الإحصائية أن 536 أصيبوا بجروح خطيرة، و6834 بجروح متوسطة، و8266 بجروح طفيفة، علما أن 6857 من هؤلاء الجرحى أصيبوا بالرصاص الحي، و844 بالرصاص المطاطي، 2331 بالاختناق جراء قنابل الغاز، و1989 بالشظايا وبإصابات مختلفة.

وبشأن اماكن الاصابة فقد اظهرت الاحصاءات أن 1503 من الجرحى أصيبوا بالرأس والرقبة، و732 اصيبوا في منطقة الصدر والظهر، و624 بالبطن والحوض، و2232 بالأطراف العلوية، و7731 بالأطراف السفلية، و2831 بأماكن متعددة.

وبلغ عدد حالات بتر الاطراف 136 إصابة، منها 122 في الأطراف السفلية، و 14 في الأطراف العلوية.