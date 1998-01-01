والا العبري : الفصائل بغزة رفضت وقف التظاهرات مقابل التسهيلات

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "والا" العبري، صباح اليوم الجمعة، أن الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، رفضت وقف المسيرات والتظاهرات على حدود قطاع غزة، مقابل التسهيلات التي عرضتها إسرائيل.

وقال الموقع العبري، إن الفصائل بغزة، وافقت على المقترح الإسرائيلي بوقف البالونات المتفجرة، لكنها عارضت وقف التظاهرات، وأصرت على مطلب تخفيف الحصار عن غزة.

وبحسب الموقع العبري، أخبرت الفصائل الوفد الأمني المصري، ردها على المطالب الإسرائيلية، الليلة الماضية، وأكدت على عدم قبولها بوقف التظاهرات بكافة أشكالها، قبل رفع الحصار عن القطاع.

وأضاف الموقع، أن الفصائل طالبت بعدة خطوات لتخفيف الحصار عن قطاع غزة، منها: زيادة عدد المشاركين في البرامج التشغيلية للأمم المتحدة لـ 40 ألف عاطل، وتوسيع مساحة الصيد، وزيادة عدد تصارح العمل في إسرائيل، وتطوير شبكة الكهرباء، وتقديم تسهيلات في الاستيراد والتصدير، وإدخال الأموال القطرية.

وأشار الموقع العبري، إلى أن الفصائل الفلسطينية، والوفد الأمني المصري، ينتظرون الرد الإسرائيلي على هذه المطالب.