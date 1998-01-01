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فتح: نعاهد شعبنا أن تبقى البوصلة نحو الأرض والقدس

الجمعة 29 مارس 2019 12:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: نعاهد شعبنا أن تبقى البوصلة نحو الأرض والقدس


رام الله / سما /

أكدت حركة فتح في ذكرى يوم الأرض الخالد في أرواحنا ونفوسنا وعقولنا، أن الشعب الفلسطيني العظيم قدم أغلى ما يملك من أجل الأرض الفلسطينية العزيزة، وأنه ما زال وفيا للأرض، وعلى خطى الأحبة الشهداء الذين رووا أرض فلسطين بدماءهم الطاهرة الزكية، إنطلاقا من قاعدة دائمة لا تتغير أن الأرض تعني الكرامة والوجود

وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها أسامه القواسمي، إن الوفاء للأرض يكون بالمحافظة على وحدتها وأصالتها، وأن تبقى البوصلة متجهة نحو القدس والهوية الوطنية وإعلاء المصالح الوطنية العليا والعلم الفلسطيني المخضب بدماء الشهداء الذين سبقونا على درب الحرية والاستقلال.

وتوجهت حركة فتح لشعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده بالتأكيد على العهد والقسم وأمانة الشهداء، و أن تبقى الأرض وعلى رأسها القدس البوصلة والعنوان والهدف، وأن الوفاء للشهداء يكون بالوفاء للأرض وللدماء التي سالت من أجلها.

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