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حماس: "المليونية" خطوة مهمة لكسر الحصار كاملًا وتثبيت حق العودة

الجمعة 29 مارس 2019 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: "المليونية" خطوة مهمة لكسر الحصار كاملًا وتثبيت حق العودة


غزة / سما /

أكدت حركة (حماس) الجمعة، أن مسيرات العودة وكسر الحصار لا تزال تمتلك إرادة الاستمرار حتى انتزاع باقي مطالبها وتحقيق كامل أهدافها، مشددةً على أن مليونية "الأرض والعودة وكسر الحصار" خطوة مهمة على طريق كسر الحصار كاملًا وتثبيت حق العودة.

وقال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع في بيان وصل "صفا" إن المسيرات أنهت عامها الأول بتماسك وطني أكثر، والتفاف شعبي أوسع، وحققت جزءً  من الانجازات والمطالب ولا زالت تمتلك إرادة الاستمرار حتى انتزاع باقي مطالبها وتحقيق كامل أهدافها.

وأضاف: شعبنا الفلسطيني يستعد بكل مكوناته ومستوياته للمشاركة في مليونية "الأرض والعودة وكسر الحصار" غدًا السبت في خطوة مهمة على طريق كسر الحصار كاملاً عن قطاع غزة وتثبيت حق عودة اللاجئين إلى ديارهم.

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