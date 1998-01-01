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استطلاع إسرائيلي يكشف نسبة العرب المستعدين للتطبيع مع الدولة العبرية

الجمعة 29 مارس 2019 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع إسرائيلي يكشف نسبة العرب المستعدين للتطبيع مع الدولة العبرية


القدس المحتلة / سما /

كشف استطلاع أجرته الخارجية الإسرائيلية، أن نسبة لا بأس بها من مواطني البلدان العربية يفضلون التطبيع مع إسرائيل، وخلص إلى أن العراقيين يتطلعون للتطبيع أكثر من غيرهم والسعوديين أقل.

ونشر موقع "إسرائيل تتكلم بالعربية" استطلاعا أجرته وزارة الخارجية الإسرائيلية نهاية 2018 حول مدى استعداد العرب للتطبيع مع إسرائيل، وحسب الخارجية تم طرح السؤال على 1000 شخص في كل دولة.

وحسب الاستطلاع، حلّ العراق في أولى المراتب حيث أعرب 43% من المستطلعين عن تأييدهم للتطبيع، وجاءت الإمارات ثانية بـ42%، والمغرب ثالثا بـ41%، وتونس رابعة بـ32%، والسعودية أخيرة بـ23%.

وحسب الموقع فإن34% من الإيرانيين يؤيدون التطبيع مع إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن الموقع لم يذكر كيف أجري الاستطلاع، كما لم يأت على ذكر الموقف في الدول المجاورة (سوريا ولبنان) والدول التي تقيم علاقات مع تل أبيب (مصر والأردن).

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