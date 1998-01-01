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معاريف: حماس حددت هذه الفترة كفرصة لتخفيف حصار غزة

الجمعة 29 مارس 2019 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف: حماس حددت هذه الفترة كفرصة لتخفيف حصار غزة


القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن حركة حماس حددت فترة قصيرة "من يوم الأرض حتى يوم الانتخابات الإسرائيلية" كفرصة لتحقيق إنجازات كبيرة في تخفيف حصار غزة.

وبحسب صحيفة معاريف العبرية، "لا يزال من غير الواضح كيف ستنتهي جهود الوساطة المصرية بين حماس وإسرائيل، لكن على أي حال يوم فإن يوم السبت من المتوقع وصول عشرات الآلاف من سكان غزة إلى السياج على حدود قطاع غزة".

وتساءلت الصحيفة: "كيف ستتصرف حماس، هل ستحاول كبح العنف ومنع الاقتراب من السياج؟ أو إعطاء ضوء أخضر لآلاف الشبان للوصول إلى الحدود؟".

وتابعت إنه "في مثل هذه الحالة هناك احتمال كبير للعديد من "الشهداء" وبالتالي سيكون الطريق القصير إلى تصعيد أمني كبير".

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