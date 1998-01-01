  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حملة احتجاجية لمستوطني الغلاف على مواقع التواصل :"ماذا تستطيع أن تفعل خلال 15 ثانية"

الجمعة 29 مارس 2019 08:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حملة احتجاجية لمستوطني الغلاف على مواقع التواصل :"ماذا تستطيع أن تفعل خلال 15 ثانية"


القدس المحتلة / سما /

بدأ مستوطنو غلاف غزة، حملة احتجاجية جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاق (وسم) "15sec_boom" أي ماذا تستطيع أن تفعل خلال 15 ثانية، في إشارة إلى الوقت المحدد للمستوطنين للاختباء ودخول الملاجئ بعد سماع صافرات الإنذار.

ووفقاً للقناة العبرية الثانية، طلب المستوطنون من الجمهور الإسرائيلي نشر فيديوهات وصور على وسائل التواصل الاجتماعي يشرحون فيها ماذا يستطيعون أن يفعلوا خلال 15 ثانية.

وتأتي هذه الحملة كخطوة احتجاجية على الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها مستوطنو غلاف غزة في ظل إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون من قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

جنرال إسرائيلي: خياران لا ثالث لهما للتعامل مع حماس بغزة

هآرتس: "تهدئة مؤقتة مرهونة ومحدودة" و الجولة القتالية تتراجع

المقترح الاسرائيلي للتهدئة: تسهيلات مقابل وقف البالونات والمواجهات الليلية والغاء مسيرة السبت

معاريف: لهذا السبب حماس سترفض الاقتراح الاسرائيلي بشأن التهدئة

بالصور.. لاول مرة منذ 2014..جيش الاحتلال يستكمل نشر بطاريات مدفعية مقابل غزة

قناة عبرية تكشف: الوفد الامني المصري حمل مطالب اسرائيلية لحماس بغزة ابرزها..

"غانتس": تلهفت لقبول الهدنة التي خطف خلالها غولدن

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يهدد : " أي خطأ في مليونية الأرض والعودة سيؤدي إلى حرب "

حماس

هآرتس: مصر تقترب من تثبيت التهدئة وتقديرات"الصاروخ أطلق بالخطأ" واقتراح مصري لحماس مفاده..

بعد ساعات من مغادرته.. الوفد المصري يصل غزة مجددا وهذا ما سيبحثه..

1546115698367747

3 اصابات شرق جباليا.. نتنياهو : لا عملية كبرى في غزة قبل استنفاذ الخيارات الاخرى

فصائل غزة تطالب بجدول زمني لتنفيذ التسهيلات الاسرائيلية وسط تخوفات من عدم تطبيقها