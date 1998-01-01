حملة احتجاجية لمستوطني الغلاف على مواقع التواصل :"ماذا تستطيع أن تفعل خلال 15 ثانية"

القدس المحتلة / سما /

بدأ مستوطنو غلاف غزة، حملة احتجاجية جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاق (وسم) "15sec_boom" أي ماذا تستطيع أن تفعل خلال 15 ثانية، في إشارة إلى الوقت المحدد للمستوطنين للاختباء ودخول الملاجئ بعد سماع صافرات الإنذار.

ووفقاً للقناة العبرية الثانية، طلب المستوطنون من الجمهور الإسرائيلي نشر فيديوهات وصور على وسائل التواصل الاجتماعي يشرحون فيها ماذا يستطيعون أن يفعلوا خلال 15 ثانية.

وتأتي هذه الحملة كخطوة احتجاجية على الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها مستوطنو غلاف غزة في ظل إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون من قطاع غزة.