حماس : إسرائيل تتهرب من التزامات التهدئة وترفض رفع الحصار

غزة / سما /

صرح قيادي بحركة حماس، مساء الخميس، أن إسرائيل تتهرب من الالتزام بتفاهمات واستحقاقات التهدئة الأخيرة، التي تم التوصل اليها بوساطة مصرية.

وقالت القناة الـ 13العبرية، نقلا عن تقارير عربية، أن عضو المكتب السياسي للحركة، حسام بدران، أكد على أن "إسرائيل ترفض الالتزام بتفاهمات التهدئة، والموافقة على رفع الحصار".

وبحسب القناة العبرية، أضاف بدران: "إسرائيل تريد الحفاظ على الوضع الراهن، وترفض حتى تطبيق التـزامات وقف اطلاق النار الأخيرة".

وتابع بدران: "إسرائيل تعمل على كسب الوقت، لحين الانتهاء من فترة الانتخابات العامة للكنيست، سنواصل في الدفاع عن مطالب وحقوق شعبنا".

ووفقا للقناة العبرية، شدد بدران على أنه سيتم خلال الأيام القادمة، تفعيل كافة الوسائل للضغط على إسرائيل، بهدف نقل رسالة واضحة لها. مؤكداً على أن الهدوء بالجنوب، مرتبط بالتزام إسرائيل برفع الحصار عن قطاع غزة.