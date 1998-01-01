  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس : إسرائيل تتهرب من التزامات التهدئة وترفض رفع الحصار

الجمعة 29 مارس 2019 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس : إسرائيل تتهرب من التزامات التهدئة وترفض رفع الحصار


غزة / سما /

صرح قيادي بحركة حماس، مساء  الخميس، أن إسرائيل تتهرب من الالتزام بتفاهمات واستحقاقات التهدئة الأخيرة، التي تم التوصل اليها بوساطة مصرية.

وقالت القناة الـ 13العبرية، نقلا عن تقارير عربية، أن عضو المكتب السياسي للحركة، حسام بدران، أكد على أن "إسرائيل ترفض الالتزام بتفاهمات التهدئة، والموافقة على رفع الحصار".  

وبحسب القناة العبرية، أضاف بدران: "إسرائيل تريد الحفاظ على الوضع الراهن، وترفض حتى تطبيق التـزامات وقف اطلاق النار الأخيرة".

وتابع بدران: "إسرائيل تعمل على كسب الوقت، لحين الانتهاء من فترة الانتخابات العامة للكنيست، سنواصل في الدفاع عن مطالب وحقوق شعبنا". 

ووفقا للقناة العبرية، شدد بدران على أنه سيتم خلال الأيام القادمة، تفعيل كافة الوسائل للضغط على إسرائيل، بهدف نقل رسالة واضحة لها. مؤكداً على أن الهدوء بالجنوب، مرتبط بالتزام إسرائيل برفع الحصار عن قطاع غزة.

الأكثر قراءة اليوم

جنرال إسرائيلي: خياران لا ثالث لهما للتعامل مع حماس بغزة

هآرتس: "تهدئة مؤقتة مرهونة ومحدودة" و الجولة القتالية تتراجع

المقترح الاسرائيلي للتهدئة: تسهيلات مقابل وقف البالونات والمواجهات الليلية والغاء مسيرة السبت

معاريف: لهذا السبب حماس سترفض الاقتراح الاسرائيلي بشأن التهدئة

بالصور.. لاول مرة منذ 2014..جيش الاحتلال يستكمل نشر بطاريات مدفعية مقابل غزة

قناة عبرية تكشف: الوفد الامني المصري حمل مطالب اسرائيلية لحماس بغزة ابرزها..

"غانتس": تلهفت لقبول الهدنة التي خطف خلالها غولدن

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يهدد : " أي خطأ في مليونية الأرض والعودة سيؤدي إلى حرب "

حماس

هآرتس: مصر تقترب من تثبيت التهدئة وتقديرات"الصاروخ أطلق بالخطأ" واقتراح مصري لحماس مفاده..

بعد ساعات من مغادرته.. الوفد المصري يصل غزة مجددا وهذا ما سيبحثه..

1546115698367747

3 اصابات شرق جباليا.. نتنياهو : لا عملية كبرى في غزة قبل استنفاذ الخيارات الاخرى

فصائل غزة تطالب بجدول زمني لتنفيذ التسهيلات الاسرائيلية وسط تخوفات من عدم تطبيقها