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الرئيس البرازيلي يتراجع عن نقل السفارة إلى القدس

الجمعة 29 مارس 2019 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس البرازيلي يتراجع عن نقل السفارة إلى القدس


القدس المحتلة / سما /

 تراجع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، عن وعوده المتكررة بنقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس المحتلة، مؤكداً أن بلاده قد تفتح مكتبًا تجاريًا في القدس، على الرغم من إعلانه في السابق، أنه سينقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس. ويخشى المسؤولون البرازيليون، من أن تؤدي تلك الخطوة، إلى معاقبة عربية لبلادهم.

وصرّح بولسونارو أن الأمر ما زال قيد البحث. وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد كشف أن بولسينارو، الذي سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل، قد أوضح له "أن المسألة ليست هل ستنتقل السفارة، بل متى".

واعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية في إسرائيل من تل أبيب إلى المدينة. وتتطلع إسرائيل إلى أن تكون تلك الخطوة، مُحفّزا لدول أخرى لتكرارها.

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