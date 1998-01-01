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الطقس: اجواء غائمة جزئياً ومائلة للبرودة

الجمعة 29 مارس 2019 07:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: اجواء غائمة جزئياً ومائلة للبرودة


رام الله / سما /

توقع الراصد الجوي داوود الطروة أن يطرأ اليوم الجمعة ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زحات محلية من الأمطار فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.
وفي يوم السبت يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي قد تكون رعدية غزيرة أحياناً فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وفي يوم الأحد يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي تكون رعدية غزيرة ومصحوبة بزخات البرد أحيانا فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.
وفي يوم الاثنين يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 11 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي تكون رعدية غزيرة ومصحوبة بزخات البرد أحيانا فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

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