5 اصابات برصاص الاحتلال شرق جباليا بالتزامن مع الارباك الليلي على الحدود

غزة / سما /

اصيب خمسة مواطنين بجراح مختلفة برصاص الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الخميس، خلال قمع الاحتلال لفعاليات الارباك الليلي شرق قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، بأن خمسة مواطنين اصيبوا برصاص الاحتلال ووصفت جراحهم بالمتوسطة شرق جباليا شمال القطاع.

وبدأ الشبان الفلسطينيون بالتوافد، مساء اليوم الخميس، الى مخيمات العودة شرقي قطاع غزة.

كما اشعل الشبان الاطارات المطاطية بالتزامن مع بدء فعاليات الارباك الليلي شرق قطاع غزة

واطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار وقنابل الغاز صوب المشاركين في فعاليات الارباك الليلي على حدود القطاع.

الى ذلك، قال موقع حدشوت 24 العبري، إن حوالي 150 عبوة القيت على قوات الجيش الاسرائيلي على حدود القطاع، دون وقوع اصابات.