الشوا: نبذل جهودا مكثفة لمعالجة تراكم الفائض النقدي لدى المصارف بعملة الشيقل

رام الله / سما /

أعلن عزام الشوا محافظ سلطة النقد، اليوم الخميس، أن سلطة النقد تبذل جهودا مكثفة مع كافة الجهات، لمعالجة تراكم الفائض النقدي لدى المصارف بعملة الشيقل، لما له من تأثير سلبي على استقرار الجهاز المصرفي الفلسطيني بشكل خاص، وعلى الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.

وبين، وفقا لبيان صحفي اليوم ، أن سلطة النقد قامت بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة بإعداد استراتيجية وطنية لتعزيز استخدام وسائل الدفع الالكتروني والحد من استخدام النقد (الكاش)، والتي اعتمدها مجلس الوزراء منتصف العام 2018.

وأكد الشوا أن الأسباب الرئيسية لتراكم النقد في السوق المحلي ناتج بشكل رئيس عن الاعتماد على النقد الورقي (الكاش) في عمليات البيع والشراء، إضافة الى الأجور والرواتب النقدية للعمال الفلسطينيين العاملين في أراضي العام 48، وحجم المشتريات النقدية التي يقوم بها فلسطينيو الـ48 في الأسواق المحلية، وذلك وفقا لدراسات مهنية معمقة وموثقة.

وبهدف تطبيق هذه الاستراتيجية الوطنية على مدار السنوات الخمسة المقبلة، تسعى سلطة النقد إلى تعزيز استخدام أدوات الدفع الإلكتروني في انجاز المعاملات المالية المحلية للقطاعين العام والخاص، وبما يشمل أتمتة أجور ورواتب العمال الفلسطينيين العاملين في أراضي العام 48، بحيث يتم تنفيذها بشكل فوري ودون تأخير وبحد أدنى من العمولات إلى حساباتهم الشخصية لدى المصارف، إضافة إلى المتابعة المستمرة للسماح باستخدام بطاقات الدفع في عمليات الشراء والتسوق في الأسواق المحلية لفلسطينيي الــ48.