تأجيل مؤتمر "سديروت" السياسي بسبب الوضع الأمني

القدس المحتلة / سما /

كشف موقع صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، عن تأجيل موعد مؤتمر "سديروت" السياسي الذي كان من المقرر أن ينعقد يوم الثلاثاء المقبل إلى إشعار آخر بسبب الوضع الأمني.

في السياق، قالت، صحيفة "معاريف" العبرية، إن المؤتمر له أهمية كبيرة، خاصةً وأنه يسبق موعد الانتخابات بأسبوع واحد فقط، حيث يشارك فيه عشرات السياسيين والوزراء الإسرائيليين.

بدورها، أوضحت إدارة المؤتمر أنه تم إرجاء موعد عقد المؤتمر بسبب حساسية الوضع الأمني في الجنوب عقب التصعيد الذي اندلع بعد سقوط الصاروخ على تل أبيب.