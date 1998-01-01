"هيئة الأسرى" تحذر من خطورة الوضع الصحي للأسيرين وشاحي وسالم

رام الله / سما /

حذر مجدي العدرة المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، من خطورة الوضع الصحي للأسيرين المصابين إسلام وشاحي من جنين، وعدي سالم من بيت لحم، إذا استمرت إدارة السجون في استخدام سياسة الإهمال الطبي بحقهما.

وكان الأسيران وشاحي وسالم تعرضا لرصاص الاحتلال في المناطق العلوية من جسديهما بدعوى محاولتهما طعن سجانين في النقب قبل عدة أيام.

في سياق منفصل، أعلن العدرة، عن مؤتمر سيعقد في الحادي عشر من نيسان المقبل في جامعة الدول العربية، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني،لافتا الى أن مؤتمرا آخر سيعقد في بروكسل نهاية الشهر ذاته بحضور ممثلين عن الدول العربية والأوروبية .