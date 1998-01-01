عشراوي تطلع وفدا طلابيا أميركيا على تطورات الأوضاع بفلسطين

رام الله / سما /

أطلعت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم الخميس، وفدا طلابيا أميركيا من جامعات شيكاغو وكاليفورنيا ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "إم آي تي"، على آخر التطورات السياسية والمستجدات في دولة فلسطين.

وقدمت عشراوي تقييماً شاملاً لأحدث التطورات المحلية والدولية والإقليمية، وتطرقت لسياسات الإدارة الأميركية وشراكتها ودعمها المطلق لليمين الإسرائيلي المتطرف، واتخاذها خطوات منفردة منافية للقانون الدولي، والتي كان آخرها الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وتداعيات ذلك وآثاره غير المسؤولة على المنطقة والعالم أجمع.

وقالت إن "سياسة ترمب وإدارته القائمة على الشعبوية والعنصرية والتطرف والتفرد أضحت نهجا لتحقيق مصالحهم الشخصية وأيديولوجياتهم السلطوية، ضاربين بعرض الحائط القرارات الأممية والقيم الإنسانية والأخلاقية".

وأكدت أهمية الدور الذي يجب أن يقوم به الطلبة والمجتمع المدني والشعب الأميركي للتأثير على قادته، ومواجهة هذه السياسات التي وضعت مصداقية الولايات المتحدة على المحك، وأساءت لقيمها وسمعتها، وعزلتها عن حلفائها التقليديين لصالح المستبدين في العالم.

كما استعرضت عشراوي النهج الإسرائيلي القائم على تحويل الصراع إلى صراع ديني، ومواصلة سياسة جرائم الحرب ضد أبناء شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، لا سيما العدوان المتصاعد على قطاع غزة ومواصلة حصاره، واستهداف المتظاهرين الفلسطينيين، والقتل المتعمد والإعدامات الميدانية، والتوسع الاستيطاني الاستعماري، وسرقة أموال ومقدرات الشعب الفلسطيني.

وأجابت عشراوي على أسئلة الوفد التي تمحورت حول آفاق السلام والمعالم السياسية المستقبلية والبدائل الممكنة على ضوء الاستعصاء الحالي، والوضع الفلسطيني الداخلي بما في ذلك انهاء الانقسام واجراء الانتخابات واشراك الشباب والنساء في صنع القرار.