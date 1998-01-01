لهذا السبب طائرة سعودية تهبط اضطراريا في القاهرة

القاهرة /سما/

هبطت طائرة سعودية أقلعت من تونس وكانت متجهة إلى جدة، اضطراريا، اليوم الخميس، في مطار القاهرة الدولي.

وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، أنه أثناء رحلة الطائرة القادمة من تونس والتي كانت متجهة إلى جدة في السعودية، هبطت اضطراريا لإنقاذ حياة راكبة تونسية تعرضت لوعكة صحية، بشكل مفاجئ.

ووقالت الصحيفة المصرية نقلا عن مصادر من داخل المطار، أن برج المراقبة تلقى إخطارا من قائد الطائرة السعودية رحلة 366 يطلب الهبوط في المطار، لتعرض راكبة تونسية لوعكة صحية شديدة.

وبحسب الصحيفة، تم السماح للطائرة بالهبوط بموقع 12 داخل أرض المهبط، وإحضار طبيب الحجر الصحي، لتقديم الإسعافات للراكبة والكشف عليها.

ونقلت السيدة التونسية إلى مستشفى هليوبوليس، لتقديم الخدمات الطبية لها، وإنقاذ حياتها بسبب سوء حالتها الصحية.