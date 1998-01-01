وزراء الاقتصاد العرب يدعون لتأسيس المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي

تونس /سما/

رفع المجلس الاقتصادي والاجتماعي مشروع قرار بشأن المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، داعيا الصناديق العربية المختصة الى دعم دولة فلسطين في تأسيس المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي ومساندتها في إنجاز مشاريع لصالح ‏الفئات الهشة من الشعب الفلسطيني، وذلك إلى اجتماع وزراء الخارجية يوم غد التحضيري للقمة العربية الاحد المقبل .

وقال كمال حسن على الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، في تصريح له عقب اختتام الاجتماع الذي عقد برئاسة تونس اليوم الخميس، إن الوزراء انتهوا من مناقشة الملفات الاقتصادية ورفعوا مشاريع القرارات الخاصة بها والتي تتضمن مشروع قرار بشأن تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.

وأضاف: إن مشروع القرار يتضمن الإحاطة بالإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء والأمين العام الجامعة العربية والمجالس الوزارية العربية المتخصصة، ومؤسسات العربي المشترك، لتنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن اجتماع القمة العربية في دورتها العربية التاسعة والعشرين التي عقدت في الظهران بالمملكة العربية السعودية في أبريل 2018 والتأكيد على الدول على مواصلة متابعته تنفيذ هذه القرارات.

بدورها، قالت هيفاء ابو غزالة الامين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في تصريح لها، إن وزراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي وافقوا على بنود الملف الاجتماعي ومشاريع القرارات الخاصة به ومنها الموافقة على مشروع قرار يتضمن اعتماد الاستراتيجية العربية لكبار السن، حيث دعا المشروع الدول الأعضاء لأخذ الاستراتيجية ‏بعين الاعتبار في خطتها وبرامجها الوطنية في مجال كبار السن على أن تعمل الأمانة العامة للجامعة العربية ومجلسا وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب بالتنسيق مع الشركاء من وكالات الأمم المتحدة المعنية على تعزيز جهود الدول الأعضاء الرامية إلى تنفيذ هذه الاستراتيجية بما يتلاءم مع تشريعات وقوانين الدول العربية.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ومندوب دولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، ومدير إدارة العالمين العربي والإسلامي بوزارة الاقتصاد رأفت ريان، والوكيل المساعد بوزارة الشؤون الاجتماعية أنور حمام، والمستشار أول رامي القدومي من سفارة دولة فلسطين بتونس.