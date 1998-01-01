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الهيئة الوطنية تصدر توجيهات للمحافظة على سلامة المشاركين بمليونية العودة!

الخميس 28 مارس 2019 08:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة الوطنية تصدر توجيهات للمحافظة على سلامة المشاركين بمليونية العودة!


غزة / سما/

أصدرت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الخميس، مجموعة من التوجيهات للمشاركين في المسيرات السلمية، في الذكرى الأولى لانطلاقتها.

وتتمثل تلك التوجيهات في النقاط التالية:

1- الابتعاد عن مرمى نيران جيش الاحتلال، والمناطق المكشوفة.

2- الالتزام بالرباط في النقاط المحددة، وعدم الابتعاد عنها.
3- التعاون الكامل مع لجان الضبط والنظام واللجان المكلفة والمنتشرة في كافة المخيمات والتقيد بتوجياتهم. 
4- التركيز على الأنشطة الإبداعية السلمية وإحياء التراث الوطني. 
5- إظهار حرص شعبنا واصراره على الحياة رغم العدوان والحصار. 
6- عدم إشعال الاطارات (الكوشوك) 
7- وقف كل الوسائل الخشنة حتى وإن كانت تصنف كوسائل سلمية. 
8- عوة المنظمات الانسانية والدولية والحقوقية للحضور ومراقبة هذا المشهد[ ورصد محاولات الاحتلال العدوانية وانتهاكاته وتجاوزاته المتوقعة والمقروءة من تهديداته وتحشيداته .

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