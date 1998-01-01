الهيئة الوطنية تصدر توجيهات للمحافظة على سلامة المشاركين بمليونية العودة!

غزة / سما/

أصدرت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الخميس، مجموعة من التوجيهات للمشاركين في المسيرات السلمية، في الذكرى الأولى لانطلاقتها.

وتتمثل تلك التوجيهات في النقاط التالية:

1- الابتعاد عن مرمى نيران جيش الاحتلال، والمناطق المكشوفة.

2- الالتزام بالرباط في النقاط المحددة، وعدم الابتعاد عنها.

3- التعاون الكامل مع لجان الضبط والنظام واللجان المكلفة والمنتشرة في كافة المخيمات والتقيد بتوجياتهم.

4- التركيز على الأنشطة الإبداعية السلمية وإحياء التراث الوطني.

5- إظهار حرص شعبنا واصراره على الحياة رغم العدوان والحصار.

6- عدم إشعال الاطارات (الكوشوك)

7- وقف كل الوسائل الخشنة حتى وإن كانت تصنف كوسائل سلمية.

8- عوة المنظمات الانسانية والدولية والحقوقية للحضور ومراقبة هذا المشهد[ ورصد محاولات الاحتلال العدوانية وانتهاكاته وتجاوزاته المتوقعة والمقروءة من تهديداته وتحشيداته .