مقتل شاب واصابة فتاة باطلاق نار في جنين

جنين / سما /

لقي شاب من جنين مصرعه، وأصيبت فتاة، مساء اليوم الخميس، بعد أن أطلق مجهولون الرصاص على مركبة كانا يستقلانها قرب حي الجنان في جنين.

وأوضح أكرم الرجوب محافظ جنين، أن الشاب عقاب ياسين السعدي (30 عاما)، لقي مصرعه جراء إطلاق نار عليه من قبل مجهولين برصاصتين بالساق، وأن فتاة (29 عاما) أصيبت بالساق نتيجة إطلاق النار، ووصفت حالتها بأنها مستقرة.

وقال لؤي ارزيقات الناطق باسم الشرطة، ان غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغا حول وجود إصابة مواطن داخل مركبة، وعلى الفور تم توجيه مركبات الإسعاف وتحريك قوة من الشرطة للمكان وعند وصولها تبين إصابة المواطن وإصابة الفتاة، وتم نقلهما للمستشفى وعند وصولهما اعلن الاطباء عن وفاة الشاب فيما أدخلت الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار ارزيقات الى أن النيابة العامة والشرطة فتحتا تحقيقا للموقوف على ملابسات الحادث.

