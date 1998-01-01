قرار بحظر الإجازات نهائيا.. جيش الاحتلال يعلن عن تواصل الاستعدادات لتصعيد محتمل

القدس المحتلة / سما /

اعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، مساء اليوم الخميس، عن استكمال قوات الجيش للاستعدادات العملية لاحداث يوم الارض في الساحة الجنوبية.

وأضاف: "تواصل قوات الجيش التقدم في الاستعدادات لتصعيد محتمل نتيجة العنف، في اشارة منه لمسيرات العودة المقرر اقامتها في يوم السبت الذي يصادف سنوية العودة ويوم الارض.

أوضح المتحدث باسم الجيش، أنه في غضون ذلك تم إسناد فرقة غزة بـ 3 ألوية وقوة مدفعية، وتجري القوات إحاطات وترتيبات واستعداد وتدريب للسيناريوهات المحتملة، بالإضافة لذلك صدر قرار بحظر الإجازات نهائيا لجميع القوات المقاتلة التابعة للقيادة الجنوبية