غنيم يبحث مع مسؤول جايكا آفاق التعاون في مجال قطاع المياه

رام الله / سما /

بحث مازن غنيم رئيس سلطة المياه، اليوم الخميس، مع رئيس مكتب جايكا الجديد في فلسطين توشي آبي آفاق التعاون الحالي والمستقبلي في مجال دعم قطاع المياه والصرف الصحي في فلسطين.

وبحث اللقاء التعاون القائم بين البلدين في تنفيذ مشاريع مياه والصرف الصحي من خلال استعراض المشاريع التي عملت وما زالت تعمل الوكالة اليابانية على تنفيذها وتحديدا في محافظتي أريحا وجنين.

وأطلع غنيم ضيفه آبي على احتياجات قطاع المياه الفلسطيني من المشاريع والمدرجة ضمن خطة سلطة المياه التطويرية التي تحتاج إلى ضمان توفير الدعم المالي، لا سيما في ظل الاحتياجات المتزايدة في هذا القطاع وتحديدا في فصل الصيف.

وثمن غنيم جهود الحكومة اليابانية وما تقدمه من دعم لقطاع المياه الفلسطيني، مشيرا إلى أهمية تطوير جوانب التعاون لتشمل مشاريع إضافية تساهم في التخفيف من حدة الأزمة المائية من خلال تنفيذ مشاريع تطويرية على مستوى البنى التحتية وعلى المستوى المؤسساتي.

وفي سياق متصل، بحث غنيم مع مدير التعاون الالماني بيرند دونزلاف، ومدير مكتب بنك التنمية الالماني في فلسطين جوناس بلووم، خطط الجانب الالماني في دعم قطاع المياه الفلسطيني، لا سيما في دعم برنامج محطة التحلية المركزية.

وأوضح غنيم أننا حاليا نستكمل العمل والتواصل مع دول مانحة أخرى من أجل استكمال الدعم لبرنامج التحلية المركزية لأننا نسابق الزمن في البدء بتنفيذ المحطة على الأرض لتفادي الكارثة المحدقة في القطاع، التي باتت لا تخفى على أحد، بأن غزة لا تتوفر فيها مياه صالحة للشرب.

وأعرب عن تقديره للحكومة الالمانية في دعم مشاريع حيوية وهامة في قطاع المياه الفلسطيني، كمشروع محطة معالجة نابلس الشرقية، ومحطة جريوت، إضافة إلى مشروع محطة المعالجة الوسطى في قطاع غزة والتي يتوقع انتهاء العمل بها قبل نهاية العام الحالي.