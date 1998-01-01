  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غنيم يبحث مع مسؤول جايكا آفاق التعاون في مجال قطاع المياه

الخميس 28 مارس 2019 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
غنيم يبحث مع مسؤول جايكا آفاق التعاون في مجال قطاع المياه


رام الله / سما /

بحث مازن غنيم رئيس سلطة المياه، اليوم الخميس، مع رئيس مكتب جايكا الجديد في فلسطين توشي آبي آفاق التعاون الحالي والمستقبلي في مجال دعم قطاع المياه والصرف الصحي في فلسطين.

وبحث اللقاء التعاون القائم بين البلدين في تنفيذ مشاريع مياه والصرف الصحي من خلال استعراض المشاريع التي عملت وما زالت تعمل الوكالة اليابانية على تنفيذها وتحديدا في محافظتي أريحا وجنين.

وأطلع غنيم ضيفه آبي على احتياجات قطاع المياه الفلسطيني من المشاريع والمدرجة ضمن خطة سلطة المياه التطويرية التي تحتاج إلى ضمان توفير الدعم المالي، لا سيما في ظل الاحتياجات المتزايدة في هذا القطاع وتحديدا في فصل الصيف.

وثمن غنيم جهود الحكومة اليابانية وما تقدمه من دعم لقطاع المياه الفلسطيني، مشيرا إلى أهمية تطوير جوانب التعاون لتشمل مشاريع إضافية تساهم في التخفيف من حدة الأزمة المائية من خلال تنفيذ مشاريع  تطويرية على مستوى البنى التحتية وعلى المستوى المؤسساتي.

وفي سياق متصل، بحث غنيم مع مدير التعاون الالماني بيرند دونزلاف، ومدير مكتب بنك التنمية الالماني في فلسطين جوناس بلووم، خطط الجانب الالماني في دعم قطاع المياه الفلسطيني، لا سيما في دعم برنامج محطة التحلية المركزية.

وأوضح غنيم أننا حاليا نستكمل العمل والتواصل مع دول مانحة أخرى من أجل استكمال الدعم لبرنامج التحلية المركزية لأننا نسابق الزمن في البدء بتنفيذ المحطة على الأرض لتفادي الكارثة المحدقة في القطاع، التي باتت لا تخفى على أحد، بأن غزة لا تتوفر فيها مياه صالحة للشرب.

وأعرب عن تقديره للحكومة الالمانية في دعم مشاريع حيوية وهامة في قطاع المياه الفلسطيني، كمشروع محطة معالجة نابلس الشرقية، ومحطة جريوت، إضافة إلى مشروع محطة المعالجة الوسطى في قطاع غزة والتي يتوقع انتهاء العمل بها قبل نهاية العام الحالي.

الأكثر قراءة اليوم

بن مناحيم: "اسرائيل" ستبدأ بتحرك عسكري بالفعل قبل السبت ورسالة نقلتها مصر لحماس

الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة عائدا من تل ابيب وهذا ما سيناقشه..

يديعوت: لهذه الاسباب اسرائيل تتوقف عن شن عملية عسكرية في غزة !

ليسوا مقتنعين بروايات حماس.. صحيفة: مصر تسابق الزمن لدفع تفاهمات "التهدئة" بغزة"!

يديعوت: نتنياهو والجيش يسعيان لتجنب "السبت الأسود" وتحرك واسع الآن للتقليل من الخطر المحتمل

المقترح الاسرائيلي للتهدئة: تسهيلات مقابل وقف البالونات والمواجهات الليلية والغاء مسيرة السبت

جنرال اسرائيلي: الوضع الحالي مريب للغاية وخياران فقط امام حماس ..

الأخبار الرئيسية

1546115698367747

3 اصابات في استهداف طائرة استطلاع اسرائيلية مجموعة من الشبان شرق جباليا

فصائل غزة تطالب بجدول زمني لتنفيذ التسهيلات الاسرائيلية وسط تخوفات من عدم تطبيقها

دهس جندي من حرس الحود على حاجز قلنديا وفرار المنفذ

الاحتلال

جنرال إسرائيلي: خياران لا ثالث لهما للتعامل مع حماس بغزة

الاحتلال

هآرتس: "تهدئة مؤقتة مرهونة ومحدودة" و الجولة القتالية تتراجع