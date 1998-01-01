موقع عبري يزعم : فشل المحادثات بين حماس و"إسرائيل" والأمور تتجه لطريق مسدود

القدس المحتلة/سما/

زعم موقع "مفزاك لايف" العبري بأن هناك صعوبات خطيرة في المحادثات التي تديرها مصر بين إسرائيل وحماس حول تفاهمات وقف لإطلاق النار وإعادة الهدوء.

وحسب مصادر الموقع، اليوم الخميس، هناك فجوات هائلة بين ما تريده إسرائيل وما تريده حماس خلال المحادثات.

وأشارت إلى أن "إسرائيل" مستعدة لتقديم سلسلة من التنازلات لغزة، بما في ذلك توسيع منطقة الصيادين وتوسيع دخول البضائع والأموال القطرية وغيرها.

وحسب المصادر: "من ناحية أخرى، ترفض حماس وتوضح أنها تريد رفع الحصار بالكامل، بما في ذلك ميناء بحري، ومن ناحية أخرى، تطالب إسرائيل بإنهاء الإرباك الليلي على السياج، ووقف البالونات، ووقف تام لمسيرة العودة ووقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل".

وأكدت المصادر أن حماس أخبرت مصر أنها لا تستطيع الامتثال لمطالب إسرائيل حتى يتم إزالة الحصار من قطاع غزة. و"بعبارة أخرى فإن ذلك يقودنا إلى طريق مسدود".

ولفتت المصادر إلى أن الوفد المصري غادر قطاع غزة في وقت سابق إلى إسرائيل من أجل تسليم قرار حماس إلى الجانب الإسرائيلي.

ونوهت إلى أن رفع الحصار بالكامل مقابل الهدوء. لن توافق عليه "إسرائيل" حتى يتم تسليم جثث الجنود الأسرى لدى حماس.