  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

موقع عبري يزعم : فشل المحادثات بين حماس و"إسرائيل" والأمور تتجه لطريق مسدود

الخميس 28 مارس 2019 04:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري يزعم : فشل المحادثات بين حماس و"إسرائيل" والأمور تتجه لطريق مسدود


القدس المحتلة/سما/

زعم موقع "مفزاك لايف" العبري بأن هناك صعوبات خطيرة في المحادثات التي تديرها مصر بين إسرائيل وحماس حول تفاهمات وقف لإطلاق النار وإعادة الهدوء.

وحسب مصادر الموقع، اليوم الخميس، هناك فجوات هائلة بين ما تريده إسرائيل وما تريده حماس خلال المحادثات.

وأشارت إلى أن "إسرائيل" مستعدة لتقديم سلسلة من التنازلات لغزة، بما في ذلك توسيع منطقة الصيادين وتوسيع دخول البضائع والأموال القطرية وغيرها.

وحسب المصادر: "من ناحية أخرى، ترفض حماس وتوضح أنها تريد رفع الحصار بالكامل، بما في ذلك ميناء بحري، ومن ناحية أخرى، تطالب إسرائيل بإنهاء الإرباك الليلي على السياج، ووقف البالونات، ووقف تام لمسيرة العودة ووقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل".

وأكدت المصادر أن حماس أخبرت مصر أنها لا تستطيع الامتثال لمطالب إسرائيل حتى يتم إزالة الحصار من قطاع غزة. و"بعبارة أخرى فإن ذلك يقودنا إلى طريق مسدود".

ولفتت المصادر إلى أن الوفد المصري غادر قطاع غزة في وقت سابق إلى إسرائيل من أجل تسليم قرار حماس إلى الجانب الإسرائيلي.

ونوهت إلى أن رفع الحصار بالكامل مقابل الهدوء. لن توافق عليه "إسرائيل" حتى يتم تسليم جثث الجنود الأسرى لدى حماس.

الأكثر قراءة اليوم

بن مناحيم: "اسرائيل" ستبدأ بتحرك عسكري بالفعل قبل السبت ورسالة نقلتها مصر لحماس

الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة عائدا من تل ابيب وهذا ما سيناقشه..

يديعوت: لهذه الاسباب اسرائيل تتوقف عن شن عملية عسكرية في غزة !

ليسوا مقتنعين بروايات حماس.. صحيفة: مصر تسابق الزمن لدفع تفاهمات "التهدئة" بغزة"!

يديعوت: نتنياهو والجيش يسعيان لتجنب "السبت الأسود" وتحرك واسع الآن للتقليل من الخطر المحتمل

المقترح الاسرائيلي للتهدئة: تسهيلات مقابل وقف البالونات والمواجهات الليلية والغاء مسيرة السبت

جنرال اسرائيلي: الوضع الحالي مريب للغاية وخياران فقط امام حماس ..

الأخبار الرئيسية

1546115698367747

3 اصابات في استهداف طائرة استطلاع اسرائيلية مجموعة من الشبان شرق جباليا

فصائل غزة تطالب بجدول زمني لتنفيذ التسهيلات الاسرائيلية وسط تخوفات من عدم تطبيقها

دهس جندي من حرس الحود على حاجز قلنديا وفرار المنفذ

الاحتلال

جنرال إسرائيلي: خياران لا ثالث لهما للتعامل مع حماس بغزة

الاحتلال

هآرتس: "تهدئة مؤقتة مرهونة ومحدودة" و الجولة القتالية تتراجع