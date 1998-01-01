3 اصابات في استهداف طائرة استطلاع اسرائيلية مجموعة من الشبان شرق جباليا

غزة / سما/

ذكرت مصادر محلية في غزة ان 3 شبان اصيبوا مساء اليوم بعد قصف طائرة اسرائيلية بدون طيار لمجموعة من المواطنين شرق جباليا شمال قطاع غزة. وزعمت المصادر الاسرائيلية ان طائرة مسيرة قصف مجموعة من مطلقي البالونات الحارقة صوب مستوطنات غلاف غزة.

من جهته قال بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي وزير الحرب أنه اعطى الاوامر للجيش لنشر القوات على الحدود مع قطاع غزة، والاستعداد لمعركة واسعة .



واضاف "نحن شددنا الطوق الأمني على الحدود مع قطاع غزة" موضحا " لن نتردد في حملة واسعة اذا احتجنا لذلك، وسندخلها بقوة، لكن يجب ان نستنفذ كل الخيارات الأخرى قبل ذلك".





يتبع -