1252 قديفة من غزة.. اذاعة الجيش: ملخص مسيرات العودة منذ انطلاقها العام الماضي!

القدس المحتلة / سما /

تحدثت اذاعة جيش الاحتلال، اليوم الخميس، عن مسيرات العودة على حدود غزة، موضحة أن المسيرات لخصت احداث كثيرة من انطلاقتها في 30 مارس العام الماضي.

وبحسب الاذاعة العبرية، أطلق ما يقرب من 1252 قذيفة وصارخ من غزة، 4 منها على غوش دان وواحد على هشارون.

وأضافت: أن مسيرات العودة جرى خلالها حوالي 10 جولات من القتال، و حصدت المسيرات خلال فعالياتها على الحدود حوالي 52 يوم جمعة من الاشتباكات على السياج.

وتابعت: ادت المسيرات الى مقتل جندي واحد وإصابة 12 بالإضافة لإصابة 15 مستوطن بجراح جراء الصواريخ التي سقطت على الغلاف بفعل رد المقاومة على الانتهاكات الاسرائيلية بحق المتظاهرين.

وأشارت الاذاعة العبرية، الى أن مسيرات العودة تسببت في استشهاد 273 "شهيد" وأكثر من 6000 جريح في غزة خلال العام.