  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

أحمد سعد يعلن الطلاق من سمية الخشاب!

الخميس 28 مارس 2019 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحمد سعد يعلن الطلاق من سمية الخشاب!


وكالات / سما /

أعلن المطرب أحمد سعد، صباح الخميس، انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب، بعد حوالي عامين من الزواج الذي تسبب في جدل بالأوساط الفنية في مصر.

وقال سعد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب.. أتمنى لها السعادة والتوفيق وأتمنى ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي .. أولادي".

ونشر سعد صورته مع ابنه وبنته مصحوبا بإعلان خبر انفصاله عن سمية الخشاب، وذلك بعد أقل من عامين على إعلان زواجهما في 22 أكتوبر 2017.

وحتى الآن، لم تعلن سمية الخشاب خبر الانفصال، لكنها ظهرت مؤخرا في إحدى البرامج على فضائية مصرية، تحدثت عن الزواج والخيانة وجمال المرأة.

وكان زواج الفنانين تسبب في حالة من الجدل بعدما قيل إن سمية، أوقعت بين أحمد سعد والممثلة ريم البارودي، التي كانت على علاقة عاطفية بسعد، حتى تتزوج من المطرب.

#أحمد سعد #سمية الخشاب

الأكثر قراءة اليوم

بن مناحيم: "اسرائيل" ستبدأ بتحرك عسكري بالفعل قبل السبت ورسالة نقلتها مصر لحماس

الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة عائدا من تل ابيب وهذا ما سيناقشه..

يديعوت: لهذه الاسباب اسرائيل تتوقف عن شن عملية عسكرية في غزة !

ليسوا مقتنعين بروايات حماس.. صحيفة: مصر تسابق الزمن لدفع تفاهمات "التهدئة" بغزة"!

يديعوت: نتنياهو والجيش يسعيان لتجنب "السبت الأسود" وتحرك واسع الآن للتقليل من الخطر المحتمل

المقترح الاسرائيلي للتهدئة: تسهيلات مقابل وقف البالونات والمواجهات الليلية والغاء مسيرة السبت

صور.. داعيا للمشاركة بمليونية العودة.. هنية : المقاومة قالت كلمتها والاحتلال فهم الرسالة

الأخبار الرئيسية

فصائل غزة تطالب بجدول زمني لتنفيذ التسهيلات الاسرائيلية وسط تخوفات من عدم تطبيقها

دهس جندي من حرس الحود على حاجز قلنديا وفرار المنفذ

الاحتلال

جنرال إسرائيلي: خياران لا ثالث لهما للتعامل مع حماس بغزة

الاحتلال

هآرتس: "تهدئة مؤقتة مرهونة ومحدودة" و الجولة القتالية تتراجع

المقترح الاسرائيلي للتهدئة: تسهيلات مقابل وقف البالونات والمواجهات الليلية والغاء مسيرة السبت