صيدم يبحث مع نقابة المعلمين التركية تعزيز التعاون

رام الله / سما /

التقى وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، بمكتبه، اليوم، نائب رئيس نقابة المعلمين في تركيا شكري كولوكسا؛ إذ بحث معه سبل تعزيز التعاون لخدمة التعليم في كلا البلدين.

وحضر اللقاء وكيل الوزارة د. بصري صالح، ومدير عام العلاقات العامة والدولية نديم سامي، والأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين سائد ارزيقات، وعضو الأمانة العامة في الاتحاد فتحي عاصي.

وفي هذا السياق، رحّب صيدم بالضيف التركي ووفد اتحاد المعلمين الفلسطينيين، مؤكداً على العلاقات المتينة التي تربط بين فلسطين وتركيا؛ خاصةً في مجالات التعليم.

وأشار الوزير إلى عديد المجالات التعاونية التربوية بين فلسطين وتركيا، والتي تشمل افتتاح مدارس فلسطينية في تركيا، وأخرى تركية في فلسطين، وتوقيع العديد من الاتفاقيات للشراكة بمجال التعليم من خلال وكالة التعاون الدولي التركية "تيكا"، والتوقيع مؤخراً على بروتوكول التعاون التعليمي مع مؤسسة وقف المعارف التركية.

وثمن صيدم الدعم التركي لقطاع التعليم الفلسطيني، معبراً عن اعتزازه بالشراكة المستدامة مع تركيا لخدمة القطاع التعليمي في كلا البلدين.

من جانبه، عبّر كولوكسا عن سعادته لزيارة فلسطين ووزارة التربية، مؤكداً الاستعداد لتعزيز التعاون مع فلسطين من خلال الوزارة واتحاد المعلمين؛بما يشمل تعزيز تبادل الزيارات بين المعلمين الفلسطينيين والتركيين، مشيراً إلى أنه سيجري عديد الزيارات لمختلف المحافظات الفلسطينية.

وقدّم كولوكسا نبذة حول قطاع التعليم في تركيا، والتوقيع على عديد الاتفاقيات مع دولة مختلفة، وأن فلسطين لها الأولوية الدائمة لدى القيادة والشعب التركي.