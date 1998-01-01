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وزارة شؤون المرأة تتوج امرأة فلسطين 2018

الخميس 28 مارس 2019 02:57 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

توجت وزيرة شؤون المرأة هيفاء الاغا امرأة فلسطين لعام 2018 على مستوى الوطن فداء عيسى موسى أبو تركي، خلال فعالية تكريم المرأة للسنة الرابعة على التوالي ضمن فعاليات الثامن من آذار في مدينة غزة.

كما توجت وزارة شؤون المرأة الفائزات في لقب امرأة فلسطين لعام 2018 في المجالات المختلفة عرين نصر عودة شحبري، وأمينة عامر حمو في المجال الريادي، وأروى ناهض منير الريس في المجال الاجتماعي، ورنا أحمد محمود زيادة، وفاتن سعيد أحمد أبو شوقة في المجال التعليمي، وإيمان خضر عبد الرازق شنن في المجال الصحي، وإسراء أحمد خضر فروانة في المجال التطوعي "مبادرات شبابية".

وأكدت الاغا تشجيع الوزارة للمرأة للقيام بدورها البنّاء في المجتمع باعتبارها عنصرا أساسيا في التنمية، لأن بناء الوطن ومؤسساته لا يستطيع الرجل القيام به منفردا، سواء على الصعيدين السياسي أو الاجتماعي، لذلك فإنه يجب إعطاء المرأة الفرصة، حيث أثبتت كفاءتها وقدراتها من خلال عملها في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وبينت أن المرأة الفلسطينية لم ولن تكون يوما عبئا ثقيلا على المجتمع، بل كانت دوما الحاضنة والمُحافظة على أصالته وتُراثه، وعاداته وتقاليده، فعُرفت بحضورها المُتميز في مُختلف المجالات والمواقع، مثبتة للعالم أجمع بأنها رمز التَحدِي والصُمود.

#شؤون المرأة

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