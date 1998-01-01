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بينت: الجمعة اختبار حاسم لحركة حماس بغزة

الخميس 28 مارس 2019 02:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينت: الجمعة اختبار حاسم لحركة حماس بغزة


القدس المحتلة / سما /

قال نفتالي بينت وزير التعليم الإسرائيلي وعضو حزب اليمين الجديد، اليوم الخميس،  إن يوم الجمعة سيكون اختباراً حاسماً لحركة حماس.

وبحسب القناة السابعة العبرية، أوضح بينت، أن الاختبار سيكون ما إذا كان الادعاء بأن حماس قد تم ردعها أو أنه كان مجرد ذريعة للهروب من اتخاذ قرار ضدها".

وأضاف: بينت: "كما أتوقع.. حماس لم تُردع".

وأشار وزير التعليم الاسرائيلي، إلى أنه بعد إطلاق الصواريخ على "إسرائيل"، ستكون هناك محاولات لاختراق الحدود الإسرائيلية، في إشارة منه إلى دعوات مليونية مسيرات العودة ويوم الأرض في قطاع غزة.

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