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الشرطة تكشف ملابسات 4 قضايا حرق بنابلس

الخميس 28 مارس 2019 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تكشف ملابسات 4 قضايا حرق بنابلس


نابلس / سما /

 كشفت الشرطة، اليوم الخميس، عن ملابسات أربع قضايا حرق جنائي منفصلة، وقبضت على خمسة أشخاص مشتبه بهم بالحرق في نابلس.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على أربع شكاوى منفصلة تقدم بها مواطنون للشرطة عن حرق مركباتهم من قبل مجهولين أثناء توقفها بأماكن مختلفة في المدينة، وشكوى أخرى عن احتراق مكتب هندسي، على الفور باشرت المباحث العامة إجراءات البحث والتحري عن المشتبه بهم وقد حصرت الاشتباه بخمسة أشخاص وبعد استصدار مذكرات التفتيش من النيابة العامة قامت الشرطة بإلقاء القبض عليهم.

وأكد البيان، توقيف المشتبه بهم وإحالتهم للنيابة العامة استكمالاً للإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.

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