الزراعة بغزة تحيي يوم الأرض بغرس شجرة لكل شهيد

غزة / سما /

أحيت وزارة الزراعة بغزة بالتعاون مع بلدية النصيرات، وجمعية الشموع المضيئة لرعاية الشهداء صباح اليوم ذكرى يوم الأرض الخالد، بغرس شجرة لكل شهيد بمحافظة الوسطى، وذلك تكريما ووفاء للشهداء وعائلاتهم أمام التضحيات الجسام التي قدموها فداء لأرض فلسطين ودفاعا عن المقدسات.

و قال إبراهيم القدرة وكيل وزارة الزراعة في كلمة له خلال الفعالية، إن الشعب الفلسطيني سطر ببطولاته وشهدائه وأسراه أروع آيات الصمود والتحدي ضد الاحتلال، وروى بدمائه أرض فلسطين، رافضا كل مخططات الاحتلال بتهويد ومصادرة الأراضي.

وأضاف" نزرع اليوم أشجار الزيتون والحمضيات، لنجسد تمسكنا بأرضنا التي نعتز بها، فهذا يوم عظيم على قلوبنا، وفيه دلالة على ثباتنا على مواقفنا وعدم التفريط بأرضنا، مؤكدا أن إحياء ذكرى يوم الأرض رسالة للعدو الصهيوني بأننا لن نترك أرضنا، وسنعمل على تعزيز صمود أبناء شعبنا، وحثّهم على عدم التنازل عنها.

وتابع" تعبيرا عن تمسك هذا الشعب بأرضه ودفاعه عنها نطلق اليوم هذه الفاعلية، والتي تأتي بمناسبة مرور عام على انطلاق مسيرة العودة الكبرى التي يشارك فيها جميع أبناء شعبنا من أجل التأكيد علي حقه بالرجوع الي أرضه."

بدوره أكد محمد أبو شكيان رئيس بلدية النصيرات أن الأرض والإنسان يمثلان جوهر معادلة الصراع من أجل الحرية والكرامة، وان زراعة الأشجار باسم الشهداء رسالة للاحتلال بأن الغزيين وأهالي الشهداء مصممون على التحرير وأن إرادتهم ستزيد بالصمود والتحدي.

وشكر أبو اشكيان المساهمين بإنجاح الفعالية ومن أبرزوا أهمية تخليد هذه الذكرى والوفاء للشهداء بزراعة شجرة لكل شهيد منهم.

وتأتي هذه الفعالية ضمن مبادرة "غزة خضراء" التي أطلقتها الإدارة العامة للغابات والمراعي بوزارة الزراعة قبل عدة أيام وذلك بالتعاون مع البلديات، والمؤسسات التعليمية في قطاع غزة، وتتضمن المبادرة القيام بحملات تشجير وزراعة للشوارع، والأماكن العامة، حفاظا على بيئة جميلة وخضراء في فلسطين.