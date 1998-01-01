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الوفد المصري غادر غزة الى تل ابيب

فصائل غزة تطالب بجدول زمني لتنفيذ التسهيلات الاسرائيلية وسط تخوفات من عدم تطبيقها

الخميس 28 مارس 2019 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
فصائل غزة تطالب بجدول زمني لتنفيذ التسهيلات الاسرائيلية وسط تخوفات من عدم تطبيقها


القدس المحتلة/سما/

 كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة "سما" ان الفصائل الفلسطينية طالبت الوفد المصري بالحصول على تواريخ محددة ودقيقة للتسهيلات الاسرائيلية المقترحة في مقابل وقف الارباك الليلي والبالونات الحارقة المطلقة من قطاع غزة.

وقالت المصادر ان الاوضاع في قطاع غزة لا تحتمل الحديث في عموميات وان هناك خشية لعدم التزام الاحتلال في ما يقدمه من مقترحات وتسهيلات بعد الانتخابات الاسرائيلية مشيرة الى ان الوفد المصري حمل رؤية فصائل غزة الى الجانب الفلسطيني وان السعات الادمة ستكون حاسمة لتحديد مسار الاحداث خلال الاسبوعين القادمين وطبيعة الاحداث يوم السبت القادم.

واكدت الفصائل حسب المصادر رفضها المطلق لوقف مسيرات العودة وكسر الحصار باعتبارها فعل مقاوم سلمي مؤكدة على ضرورة ان يتم تطبيق التسهيلات الاسرائيلية على الارض ليلمسها المواطن ومنها توسيع مساحة الصيد في بحر غزة الي 15 ميلا والسماح بعمليات التصدير من غزة عبر المعابر وادخال كميات وسلع كانت ممنوعة سابقا.

وستسمح اسرائيل حسب ما اقترحته بتنفيذ سلسلة مشاريع تخدم البنى التحتية بالقطاع وإدخال كميات من الأدوية.

وتشمل نقاط الاتفاق فتح المنطقة الصناعية في ايرز وتشغيل 15 ألف عامل ليرتفع العدد مع الوقت الى نحو 40 الف وزياردة عدد التصاريح للتجار وزيادة كمية الكهرباء على خط 161 القادم من اسرائيل مع إقامة خزانات وقود جديدة لدى شركة الكهرباء تتسعة لمليون لتر من الوقود الخاص بتشغيل المولدات.

وتشمل التسهيلات المرتقبة السماح بإدخال أموال المنحة القطرية لغزة دون عرقلة.

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