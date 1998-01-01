الاشغال بغزة: 2 مليون دولار خسائر العدوان الإسرائيلي الأخير

غزة / سما /

قال ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة، اليوم الخميس، إن مجموع خسائر العدوان الأخير الذي شنّته "إسرائيل" على قطاع غزة بين مساء الاثنين وفجر الثلاثاء الماضي، بلغ 2 مليون دولار أمريكي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في مقرّ وزارة الإعلام بمدينة غزة: " تسبب العدوان الأخير بهدم كلي لنحو 30 وحدة سكنية بتكلفة مليون ونصف، وأضرار جزئية لحوالي 500 وحدة أخرى بتكلفة نصف مليون".

وأوضح سرحان أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" "استخدم القوة المفرطة والقذائف الثقيلة التي تسببت بحدوث أضرار جسيمة في محيط الأماكن المستهدفة"، مضيفا: أن العدوان تسبب بتشريد "مئات الفلسطينيين عن منازلهم".

وشنت الطائرات الحربية "الإسرائيلية"، مساء الإثنين وفجر الثلاثاء، سلسلة غارات مكثفة على أهداف عدة في أنحاء غزة؛ رداً على إطلاق صاروخ من القطاع، سقط شمال مدينة تل أبيب؛ فيما أعلنت حركة حماس مساء الاثنين عن التوصل لوقف إطلاق نار بوساطة مصرية بين الطرفين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ أكثر من 50 غارة على مناطق متفرقة من القطاع، استهدفت مواقع مختلفة من بينها 5 مقرات مدنية؛ وأصابت عشرة أشخاص بجروح.

وقال سرحان إن استهداف مقر شركة الملتزم للتأمين والاستثمار" (خاصة)، غرب مدينة غزة، والواقع في عمارة سكنية مكونة من 3 طوابق، تضم 9 وحدات سكينة ووحدات أخرى مؤجرة لمؤسسات مدنية، نتج عنه تدمير كلي لكافة تلك الوحدات.

وتابع: كما تضررت، نحو 25 وحدة سكنية بشكل جزئي، في محيط مقر الشركة.

واستطرد: " استهداف مبنى (حسونة) السكني بشكل كامل ويضم 19 وحدة سكنية، كما تسبب القصف في تضرر 60 وحدة سكنية بشكل جزئي بين ضرر متوسط وبليغ، تقع في محيط المبنى".

وأوضح أن استهداف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لمقر إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، نتج عنه تضرر نحو 50 وحدة سكنية تقع في محيط المقر، بشكل جزئي.

وتابع: " فضلا عن تضرر عشرات الوحدات السكنية شمالي وجنوبي القطاع، نتيجة الغارات الإسرائيلية التي استهداف مواقع مختلفة".

وأشار إلى تدمير نحو 77 وحدة سكنية بشكل كامل، وتضرر 1170 وحدة أخرى بشكل جزئي، خلال الاعتداء الذي شنّته "إسرائيل" على قطاع غزة في نوفمبر/ تشرين ثاني عام 2018، بتكلفة تصل إلى 5 مليون دولار.

ولفت وكيل وزراة الاشغال بغزة إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى تمويل يبلغ 140 مليون دولار لإعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي المتكرر على القطاع، وحروبه السابقة.