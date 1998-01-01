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جيش الاحتلال يقرر هدم ومصادرة شقة الشهيد صالح البرغوثي

الخميس 28 مارس 2019 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يقرر هدم ومصادرة شقة الشهيد صالح البرغوثي


رام الله / سما /

سلّم جيش الاحتلال، قرارًا لعائلة عمر البرغوثي من بلدة كوبر شمال غرب رام الله بهدم ومصادرة شقة ابنها الشهيد صالح.

وقالت سهير البرغوثي والدة الشهيد صالح، إنها تلقت من خلال مؤسسة "هموكيد" الإسرائيلية أمس الأربعاء، قرارًا بهدم ومصادرة شقة الشهيد صالح، مشيرةً إلى أنّ الاحتلال أعطى العائلة مهلة للاعتراض على القرار حتى مساء الأحد المقبل.

ونوّهت والدة الشهيد صالح إلى أن مؤسسة هموكيد ستقدّم اعتراضًا على القرار أمام محكمة العدل العليا الإسرائيلية.

وكان الاحتلال قد هدم في السابع من الشهر الجاري، منزل الأسير عاصم البرغوثي شقيق الشهيد صالح، بعد أكثر من شهر على اعتقاله، بتهمة إطلاق نار شرق رام الله ما أدى لمقتل وإصابة عدة إسرائيليين.

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