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عريقات: ترامب ونتنياهو حكما على المنطقة ان تعيش بالسيف

الخميس 28 مارس 2019 01:33 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أكد الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمُنظمة التحرير الفلسطينية أن الرئيس الأميريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتناياهو قد حكما على المنطقة وشعوبها العيش بالسيف لعقود طويلة قادمة، وذلك نتيجة للقرارات التي أُتخذت بشأن القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل، والاعتراف الأميريكي بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان العربي السوري المحتل، أي تشريع جواز احتلال أراضي الغير بالقوة، وتمزيق مُبادرة السلام العربية، إضافة إلى باقي القرارات التي مزقت القانون الدولي والشرعية الدولية بخصوص مبدأ الدولتين على حدود 1967 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإسقاط ملف اللاجئين، ورفض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

جاء ذلك أثناء لقاء د. عريقات مع سفراء وقناصل وممثلي الدول الأسيوية والإفريقية وأميريكا اللاتينية والكاريبي، إضافة إلى روسيا والنرويج وسويسرا، وكان عريقات قد التقى قناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي في فلسطين يوم أمس.

وشدد عريقات أن دفع المجتمع الدولي إلى عهد ما بعد القانون الدولي والشرعية الدولية يعني توسيع دائرة العنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء. إذ أن فرض الإملاءات بلغة القوة لا يمكن ان تحقق السلام، وبدون السلام لا يمكن ان يكون هناك أمن واستقرار. وقد وصل استخفاف إدارة الرئيس ترامب بالقانون الدولي والشرعية الدولية، وكذلك الاستخفاف بكرامة الشعوب العربية إلى درجة غير مسبوقة، إذ يتم التصرف مع الدول العربية بطريقة لا يمكن قبول الاستمرار بها، فكرامة الشعوب لا يمكن ان تقاس بميزان تُجار العقارات وصانعي الصفقات، حتى وأن بدا ذلك ممكناً للبعض في إدارة الرئيس ترامب.

وطالب عريقات المجتمع الدولي الوقوف بصلابة أمام ممارسات وسياسات إدارة الرئيس ترامب حفاظاً على القانون الدولي والشرعية الدولية وقوة المنطق وحل الصراعات بالطرق السلمية، ووجوب تأكيد وتثبيت مبدأ إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.

#صائب عريقات

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