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تعليمات هامة من "الأمن الداخلي" للمواطنين بغزة

الخميس 28 مارس 2019 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليمات هامة من "الأمن الداخلي" للمواطنين بغزة


غزة / سما /

أصدر جهاز الأمن الداخلي بغزة، اليوم الخميس، تعليمات هامة للمواطنين في قطاع غزة مع قرب انطلاق المسيرة المليونية لإحياء ذكرى "يوم الأرض" والذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة يوم السبت.

ودعا "الأمن الداخلي" في بيان صحفي، جماهير شعبنا إلى عدم الاستجابة للاتصالات التي يجريها الاحتلال الإسرائيلي بهدف نشر الإشاعة وتخويف المشاركين وتهديدهم وخاصة الوحدات العاملة، مشددًّا على ضرورة الإبلاغ عن تلك الاتصالات لجهاز الأمن الداخلي.

كما نوه الجهاز الأمني إلى ضرورة الانتباه للتحركات والسلوكيات المشبوهة بين الحشود المشاركة في المسيرة، وضرورة الإبلاغ عنها للجهات الأمنية.

وحذّر "الداخلي" نشطاء الوحدات العاملة من إجراءات لقاءات مصورة مع جهات مجهولة؛ لما في ذلك من محاذير أمنية.

كما حذّر من محاولات التسلل عبر السياج الأمني الفاصل بهدف الذهاب للداخل المحتل، مبيّنًا أن حالات التسلل تنتهي إما بالاعتقال أو التجنيد لصالح مخابرات الاحتلال.

كما أوصى "الأمن الداخلي" على ضرورة المحافظة على إبقاء طابع المسيرات كشكل من أشكال المقاومة الشعبية، داعيًا المشاركين لاتباع تعليمات الجهة المنظمة للفعاليات.

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