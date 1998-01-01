جنرال إسرائيلي: خياران لا ثالث لهما للتعامل مع حماس بغزة

القدس المحتلة / سما /

قال الجنرال "رونين إيتسيك" القائد السابق لسلاح المدرعات بالجيش الإسرائيلي، إن أمام حماس خيارين لا ثالث لهما من أجل التوصل لتفاهمات يمكن من خلالها حل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ورفع الحصار عنها.

وأضاف: أن حل مشكلة قطاع غزة يكون بنزع السلاح الذي تسيطر عليه حماس، أو القضاء على حركة حماس التي تسيطر على القطاع.

وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم"، قال الجنرال: "إن الحكومة الاسرائيلية مطالبة بتوجيه ضربة قوية ومكثفة ضد حركة حماس في غزة والتي علمت أن فترة الانتخابات الاسرائيلية بالنسبة لإسرائيل تعد حساسة وتبدو الحكومة الاسرائيلية مردوعة من القيام بأي عملية عسكرية".

واعتبر أن إطلاق صاروخ على تل أبيب يشكل تغييرا تكتيكيا في أوساط حماس، ما يعني أن قواعد اللعبة بالنسبة للحركة قد تغيرت، وباتت إسرائيل كلها بمثابة بنك أهداف يومي لصواريخها.

وأشار "رونين إيتسيك" إلى أن "حماس تسعى منذ مارس 2018 لإيجاد ميزان ردع جديد أمام إسرائيل من خلال غطاء شعبي على حدود غزة، ما يوقع الجيش في تحديات أمنية وعملياتية كبيرة، وشكل نجاحا للحركة، لأنها مثلت تهديدا لمستوطني غلاف غزة، وتشويشا على حياتهم، والتسبب بأضرار اقتصادية كبيرة للمزارعين هناك".