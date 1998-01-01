رسمياً .. سولشاير مدرب دائم لـ مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي منذ قليل عن تعيين النرويجي أولي جونار سولشاير كمدرب دائم للشياطين الحمر، بعد تقديمه مستويات مميزة للغاية مع الفريق في الفترة الأخيرة.

وكان نادي مانشستر يونايتد قد تعاقد مع سولشاير نجم الفريق الإنجليزي السابق كمدرب مؤقت لليونايتد في شهر ديسمبر الماضي، خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي تعرض للإقالة بسبب سوء النتائج.

ومنذ استلام أولي جونار سولشاير مسؤولية تدريب مانشستر يونايتد، والفريق تغير معه 180 درجة، حيث ينافس حاليًا على المركز الرابع بمسابقة الدوري الإنجليزي المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما كان الأمر شبه مستحيل مع مورينيو.

بالإضافة لتأهله لدور ربع نهائي دوري الأبطال وملاقاة برشلونة الإسباني، بعد العودة التاريخية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بدور ثمن النهائي.

وسيكون أولي جونار سولشاير حسب البيان الرسمي للنادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على الإنتر مدربًا للفريق لمدة 3 سنوات قادمة حتى صيف عام 2022.

وتحدث سولشاير بعد تعيينه كمدرب دائم للفريق قائلاً “منذ أول يوم لي هنا، شعرت بأنني في بيتي مع هذا النادي العظيم”.

وأضاف “إنه لشرف كبير لي أن أكون لاعبًا في مانشستر يونايتد، وبعدها أبدأ مسيرتي التدريبية هنا، لقد كانت الأشهر الماضية تجربة رائعة للغاية، وأريد أن أشكر جميع اللاعبين والمدربين على العمل الذي أنجزناه حتى الآن”.

وتابع “هذه هي الوظيفة التي كنت أحلم بها، وأنا محتمس للغاية للفرصة التي حصلت عليها بقيادة الفريق لفترة طويلة، ونأمل في تحقيق النجاح المستمر الذي يستحقه جماهيرنا الرائعة”.

بينما تكلم المدير التنفيذي إد وودوارد قائلاً “منذ تعيين سولشاير كمدرب مؤقت في شهر ديسمبر، ونتائج أولي الإيجابية مع الفريق تتحدث عن نفسها، أود أن أشكر سولشاير وجميع العاملين في الفريق على هذا الأداء، وأقوم بتهنئته على منصبه الحالي الذي استحقه، الجماهير والنادي سيقفوا وراء سولشاير، وهو يتطلع إلى بناء المرحلة المقبلة في تاريخ هذا الفريق”.