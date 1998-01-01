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بتهمة "الخيانة العظمى".. إلغاء عضوية الفنانين أبوالنجا وواكد

الخميس 28 مارس 2019 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
بتهمة "الخيانة العظمى".. إلغاء عضوية الفنانين أبوالنجا وواكد


وكالات / سما /

قررت نقابة المهن التمثيلية في مصر إلغاء عضويتي الفنانين خالد أبوالنجا وعمرو واكد، وذلك على "خلفية تصريحاتهما المسيئة لمصر وتصدير صورة غير حقيقية عن البلاد تهدف إلى الإضرار بمصالح الوطن"، حسب ما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونقلت الوكالة عن بيان للنقابة قوله: "تعتبر نقابة المهن التمثيلية ما حدث من العضوين عمرو واكد وخالد أبو النجا خيانة عظمى للوطن وللشعب المصرى إذ توجها دون توكيل من الإدارة الشعبية لقوى خارجية واستقويا بهذه القوى على الإرادة الشعبية واستبقا قراراتها السيادية لتحريكها في اتجاه مساند لأجندة المتآمرين على أمن واستقرار مصر".

وتابع البيان: "تُعلن نقابة المهن التمثيلية إلغاء عضويتهما وتبرئها مما فعلاه، مؤكدة أنها لن تقبل وجود أي عضو خائن لوطنه بين أعضائها، محذرة إياهم من الانجراف وراء أصحاب المصالح والأجندات المعادية لمصر وشعبها ومستقبل شبابها الذى يدفع ضريبة باهظة لتحقيق الأمن والتنمية والسلام، تحيا مصر والله الموفق من قبل ومن بعد".

#خالد أبوالنجا #عمرو واكد

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