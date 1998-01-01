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الهيئة الوطنية تدعو شعبنا للمشاركة في مليونية العودة

الخميس 28 مارس 2019 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة الوطنية تدعو شعبنا للمشاركة في مليونية العودة


غزة / سما/

أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الخميس، على أهمية مشاركة أبناء شعبنا في الداخل والخارج في إحياء يوم الأرض.

 وأضافت الهيئة في بيانها: نعلن أن شعبنا الفلسطيني قد قرر السير نحو الحرية مهما كلف ذلك من ثمن وتضحيات

ودعت أبناء شعبنا للتركيز في فعالياتهم وأنشطتهم على أحياء التراث الوطني والإبداعات المختلفة ليعلم العالم إصرار شعبنا على ممارسة حقه في الحياة رغم الحصار والعدوان.

كما دعت الهيئة أبناء شعبنا لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر من قناصة الاحتلال.

وتابعت:  يا كل أحرار العالم ويا كل دعاة الحرية والعدالة إنكم أمام اختبار حقيقي إما أن تكونوا مع الباطل الإسرائيلي أو تكونوا مع الحق الفلسطيني

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