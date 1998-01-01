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5 عادات شائعة تقتلنا ببطء!

الخميس 28 مارس 2019 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 عادات شائعة تقتلنا ببطء!


وكالات / سما /

يتبع الجميع عادات سيئة يصعب التخلص منها على الرغم من كونها ضارة للغاية على حياة الأفراد، حيث أن الخبراء يربطون بعضها بالموت المبكر.

وفي مراجعة لدراستين كبيرتين، نشرتا العام الماضي في مجلة "Circulation"، تمكن الباحثون من تحديد خمس عادات شائعة، يبدو أنها مرتبطة بقصر العمر، وهي:

1- شرب المشروبات السكرية وتناول الأطعمة المصنعة:

تؤثر المشروبات الغازية والعصائر وغيرها من المشروبات المحلاة، سلبا بشكل كبير على أجسامنا، حيث تشير الدراسات إلى أنها تزيد من احتمال الموت المبكر لتسببها في مشاكل مثل اضطرابات القلب.

2- التدخين:

يرتبط التدخين ارتباطا وثيقا للغاية بالموت المبكر، حيث أنه إضافة إلى تسببه في الإصابة بالسرطان، فإنه يؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الرئة والسكري وأمراض الانسداد الرئوي المزمن، التي تشمل التهاب الشعب الهوائية المزمن، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

3- الجلوس لفترة طويلة:

يقول العلماء إن نظام الحياة المستقر لفترات طويلة من الحياة أمر مروع بالنسبة للصحة، حيث تشير الكثير من الأبحاث إلى أنه يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري ويؤدي إلى تلف الدماغ، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بالخرف، وجميعها أمراض ترتبط بشكل وثيق بالموت المبكر.

4- زيادة الوزن أو نقصه:

يبدو أن الذين يزيد وزنهم أو يقل عن المعدل المتوسط، يواجهون خطرا كبيرا للوفاة المبكرة نتيجة مجموعة من الأسباب، ترتبط بالأساس بصحة القلب والإصابة بالسكري.

5- شرب الكحوليات بكثرة:

لم يتمكن العلماء من تحديد الارتباط الدقيق بين المشروبات الكحولية والموت المبكر، إلا أن العديد من الدراسات تشير إلى أن الإفراط في شرب الكحوليات يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية، من بينها الإصابة بالسرطان وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي.

#عادات #اكتئاب

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