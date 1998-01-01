  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"مومو" تعود للانتقام وتنشر الرعب من جديد!

الخميس 28 مارس 2019 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مومو" تعود للانتقام وتنشر الرعب من جديد!


وكالات / سما /

حذرت الشرطة الإسبانية أولياء الأمور من عودة "تحدي مومو" للظهور في شبكة الإنترنت، عبر مقاطع الفيديو الشهيرة "بيبي شارك" (Baby Shark).

وتعتقد الشرطة أن قراصنة الإنترنت "المختلين" يعيدون الشخصية المرعبة إلى الحياة، من خلال إدخالها في فيديوهات "Baby Shark"، وغيرها من مقاطع مواقع التواصل الاجتماعي، التي تستهدف الأطفال.

وتصدر "تحدي مومو" عناوين الصحف لأول مرة في العام الماضي، عندما قام مستخدمو "واتس آب" بالاتصال بـ "مومو"، وهي شخصية مخيفة ذات عيون جاحظة.

وبعد الاتصال بالشخصية الافتراضية، قيل إن المستخدمين تلقوا صورا مرفقة بتعليمات إلى جانب إرشادات لأداء مهام خطيرة، تصل حد الانتحار.

وعادت "مومو" مرة أخرى في وقت سابق من هذا العام، عندما بدأت تظهر في مقاطع فيديو يوتيوب الأطفال، بما في ذلك "Peppa Pig".

وحذرت حملة أطلقتها الشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي، الآباء والأمهات بالقول: "لا، مومو غير موجودة، إنها شخصية افتراضية قديمة ظهرت من جديد مع بعض التعديلات الضارة. علينا أن نعمل معا حتى لا نسمح لها بالانتشار".

وأعلنت السلطات المحلية أنها تحقق في العديد من مقاطع الفيديو على الإنترنت، بينما تطلب من أولياء الأمور "الإشراف على الفيديوهات التي يشاهدها أطفالهم عبر الإنترنت، وخاصة صغار السن".

وتقول وسائل الإعلام المحلية إن هناك مقطع فيديو واحدا تظهر فيه الشخصية، يقول: "مرحبا، أنا مومو، أريد أن ألعب معك. ابحث عن سكين في مطبخك واقطع يديك. إذا لم تفعل ذلك، ستلاحقك مومو".

#مومو

الأكثر قراءة اليوم

بن مناحيم: "اسرائيل" ستبدأ بتحرك عسكري بالفعل قبل السبت ورسالة نقلتها مصر لحماس

الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة عائدا من تل ابيب وهذا ما سيناقشه..

يديعوت: لهذه الاسباب اسرائيل تتوقف عن شن عملية عسكرية في غزة !

موقع عبري: الايام المقبلة ستحمل الكثير وحماس تقرأ الخريطة الإسرائيلية جيدا

يديعوت: نتنياهو والجيش يسعيان لتجنب "السبت الأسود" وتحرك واسع الآن للتقليل من الخطر المحتمل

صور.. داعيا للمشاركة بمليونية العودة.. هنية : المقاومة قالت كلمتها والاحتلال فهم الرسالة

جنرال اسرائيلي: الوضع الحالي مريب للغاية وخياران فقط امام حماس ..

الأخبار الرئيسية

الاحتلال

هآرتس: "تهدئة مؤقتة مرهونة ومحدودة" و الجولة القتالية تتراجع

المقترح الاسرائيلي للتهدئة: تسهيلات مقابل وقف البالونات والمواجهات الليلية والغاء مسيرة السبت

مصر

ليسوا مقتنعين بروايات حماس.. صحيفة: مصر تسابق الزمن لدفع تفاهمات "التهدئة" بغزة"!

بعد مشاورات امنية ..نتنياهو يقرر تعزيز قواته على الحدود مع قطاع غزة

بومبيو : صفقة القرن لن تعتمد على المقاربات القديمة للتفاوض وإنما الحقائق على الارض