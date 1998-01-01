سلاح الجو الإسرائيلي يشارك بمناورات "Iniochos 2019" في اليونان

القدس المحتلة / سما /

قالت القناة 13 العبرية، اليوم الخميس، أن سلاح الجو الاسرائيلي سيشارك في مناورة كبيرة في اليونان من المقرر أن تبدأ الاسبوع المقبل.

واوضحت القناة: أن المناورات المعروفة باسم "Iniochos 2019" ستبدأ في 1 أبريل في اليونان بمشاركة (القوات الجوية الإسرائيلية واليونانية والأمريكية والإيطالية والإماراتية).

وأضافت: ستجري المناورات في اليونان لمدة أسبوعين وستشمل أكثر من 80 طائرة وسيرسل سلاح الجو الإسرائيلي 12 طائرة من طراز F-16 إلى المناورات المخصصة فعليا للتعامل مع صواريخ S300 الروسية المضادة.