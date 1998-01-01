نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل (19) مواطناً من الضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس (19) مواطناً من الضفة.

وقال نادي الأسير أن ثمانية مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات وأنحاء في محافظة رام الله والبيرة وهم: عايد أنور مفارجة (35 عاماً)، وثائر أكرم أبو خليفة، ومحمد لؤي أبو خليفة، وعلي موسى قنداح (34 عاماً)، ومحمد شادي الصوص (22 عاماً)، وياسر ناصر الصوص (22 عاماً)، وعبد الرحمن حسين إبراهيم (32 عاماً)، وبلال أحمد خليل (23 عاماً).

ومن عدة بلدات وأنحاء في محافظة الخليل اعتقل الاحتلال ستة مواطنين وهم: مهيب وائل العجارمة (17 عاماً)، ومحمد رائد نوفل، ونعيم أبو تركي، وعمر ذياب فروخ، ومحمد صالح فروخ، وأحمد صبحي الصوص (17 عاماً)، إضافة إلى مواطنين من محافظة نابلس وهما: يزن أبو رميله، ومدين داود.

يُضاف إلى المعتقلين مواطنين من القدس وهما: المحرر محمد أبو شوشة والذي اعتقل أثناء عودته من السفر، وعصام نجيب وهو أحد حراس المسجد الأقصى، ومواطن آخر جرى اعتقاله من محافظة سلفيت وهو المحرر زهران إبراهيم الديك.