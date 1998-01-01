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مجدلاني يبحث المستجدات مع مفوض "الأونروا"

الخميس 28 مارس 2019 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني يبحث المستجدات مع مفوض "الأونروا"


رام الله /سما/

 استقبل الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. أحمد مجدلاني في مكتبه بمدينة رام الله، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "للأونروا" بيير كرينبول، وبحث اخر المستجدات السياسية وخاصة فيما يتصل بعمل الوكالة في مناطق عملياتها الخمس.

وأكد د. مجدلاني حرص القيادة الفلسطينية على مواصلة تحشيد الدعم للوكالة لسد العجز في ميزانيتها ومن أجل تمكينها من مواصلة تقديم الخدمات إلى جموع اللاجئين، وتحديدا في ظل الظروف الصعبة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، وكذلك حرص القيادة مواصلة الحشد والدعم لها المواجهة محاولات ترمب لتصفيتها.

وقال د. مجدلاني إن مواصلة الدعم المالي للوكالة من قبل المانحين على جدول أعمال القيادة الفلسطينية باستمرار، مشيرا أن القيادة الفلسطينية ستطرح ذلك أيضا على جدول أعمال القمة العربية نهاية الشهر الحالي.

وجدد التأكيد على أن الاونروا الشاهد الحي على مأساة اللجؤ وأن محاولة ادارة ترامب تصفية قضية اللاجئين، وقطع المساعدات عنها يأتي في اطار ما يسمى صفقة العصر الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

ومن جانبه ثمن كرينبول موقف القيادة الفلسطينية وتحركاتها المستمرة من أجل دعم الاونروا، وأن ذلك التعاون كان له الاثر الكبير في التخفيف من الأزمة المالية.

كما أشاد كرينبول بموقف د. مجدلاني وتحركه الدائم مع العديد من الدول والجهات الدولية فيما يتعلق بأزمة الاونروا وحرصه على التعاون معها، مشيدا بالعلاقات بين الطرفين، ومواصلة اللقاءات في هذا الاطار.

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