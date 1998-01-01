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جوال توقع اتفاقية رعاية دوري الطاولة

الخميس 28 مارس 2019 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوال توقع اتفاقية رعاية دوري الطاولة


غزة / سما /

وقّعت شركة "جوال" اتفاقية رعاية دوري الطاولة مع الاتحاد الفلسطيني للعبة, في الحفل الذي جرى بمقر الشركة غرب غزة الأربعاء.

وحضر حفل توقيع الرعاية عمر شمال المدير الإقليمي لـ"جوال" في غزة, ومحمد الدلو رئيس اتحاد الطاولة, وعضوا الاتحاد أديب أبو غزال وياسر إسليم, ومحمود أبو شرار الأمين العام بالاتحاد, وأحمد أبو دياب رئيس اللجنة الإعلامية بالاتحاد.

وأكد شمالي أن "جوال" ستبقى راعية للرياضة الفلسطينية على الدوام, مبينا أنهم حريصون على استمرار لعبة الطاولة وتطورها في الأعوام المقبلة, لضمان تحقيق الإنجازات في المحافل الخارجية.

ووعد بتقديم مكافأة مالية خاصة لبطل اللعبة والوصيف مع نهاية الموسم الرياضي الحالي 2019.

من جانبه, أثنى الدلو على جهود "جوال" في دعم الاتحادات الرياضية, في إطار ضمان عملهم بالشكل السليم.

وأوضح أن اتحاد الطاولة يضم أكثر من 50 ناد في جمعيته العمومية, موزعين على 4 درجات (الممتازة, والأولى, والثانية, والثالثة".

يشار إلى أن "جوال" ترعى عددا من الدوريات الرياضية بغزة وهي: الطائرة, واليد, والطاولة, والبيسبول, والسوفتبول, إلى جانب رعايتها للمنتخب الفلسطيني الأول.

#جوال

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