  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحايك: خسائر فادحة للتجار ورجال الأعمال والنقل جراء إغلاق المعابر

الخميس 28 مارس 2019 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحايك: خسائر فادحة للتجار ورجال الأعمال والنقل جراء إغلاق المعابر


غزة / سما /

حذر علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال من التداعيات الخطيرة التي قد تنشأ نتيجة القرار الإسرائيلي بإغلاق معبري كرم أبو سالم وبيت حانون ومنع حركة الصيد في بحر قطاع غزة حتى إشعار آخر.

وقال الحايك في تصريح صحفي ، إن القرارات الإسرائيلية الجديدة تمثل عقاباً جماعياً ومن شأنها إحداث انهيار شامل وكامل وتدمير ما تبقى من مقومات للحياة الاقتصادية والإنسانية في القطاع الذي يعيش تحت وطأة الحصار الإسرائيلي منذ 13 عاماً.

وأضاف الحايك أن الإغلاق المتواصل للمعابر منذ الاثنين الماضي ألحق بخسائر فادحة بشركات النقل الخاص في غزة وبقطاع المستوردين من خلال إتلاف بضائعهم وإبقائها في الموانئ ودفعهم لتكاليف وأرضيات إضافية، ومن شأنه إعادة غزة إلى سنوات الحصار الأولى، التي أوصلت العديد من المصانع والمؤسسات التجارية إلى حالة الإغلاق وإحالة عامليها المقلصين أصلاً إلى جيوش البطالة، ما ينذر بوصول البطالة إلى معدلات غير مسبوقة.

وأشار الحايك إلى أن القطاع التجاري سيكون الأكثر تضرراً خلال الفترة القليلة القادمة على صعيد العمل التجاري الخارجي الخاص بالمستوردين والذين لديهم صفقات وبضائع لا زالت في الموانئ والمعابر ، وقد تتعرض للتلف ولرسوم اضافية لأيام التأخير، ناهيك عن الخسائر التي ستلحق بتجار التجزئة، والذين يعتمدون بشكل أساسي على ما يورده لهم تجار الجملة.

وأكد الحايك على ضرورة تحييد المعابر واحتياجات السكان من أي معادلة أمنية أو سياسية تستهدف غزة مشيراً إلى أن هذا القرار يعني منع دخول الغذاء والدواء والحاجات الإنسانية بما يخالف القانون الدولي، والذي يعتبر إسرائيل هو قوة احتلال وهي ملزمة بالسماح بدخول البضائع والسلع وكافة المستلزمات للقطاع.

وطالب الحايك المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والفاعل للوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية لوقف تطبيق الإجراءات والعمل على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وضمان إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحترام مبادئ القانون الدولي الإنساني.

#على الحايك #المعابر

الأكثر قراءة اليوم

بن مناحيم: "اسرائيل" ستبدأ بتحرك عسكري بالفعل قبل السبت ورسالة نقلتها مصر لحماس

الوفد الامني المصري يصل قطاع غزة عائدا من تل ابيب وهذا ما سيناقشه..

يديعوت: لهذه الاسباب اسرائيل تتوقف عن شن عملية عسكرية في غزة !

موقع عبري: الايام المقبلة ستحمل الكثير وحماس تقرأ الخريطة الإسرائيلية جيدا

يديعوت: نتنياهو والجيش يسعيان لتجنب "السبت الأسود" وتحرك واسع الآن للتقليل من الخطر المحتمل

صور.. داعيا للمشاركة بمليونية العودة.. هنية : المقاومة قالت كلمتها والاحتلال فهم الرسالة

جنرال اسرائيلي: الوضع الحالي مريب للغاية وخياران فقط امام حماس ..

الأخبار الرئيسية

الاحتلال

هآرتس: "تهدئة مؤقتة مرهونة ومحدودة" و الجولة القتالية تتراجع

المقترح الاسرائيلي للتهدئة: تسهيلات مقابل وقف البالونات والمواجهات الليلية والغاء مسيرة السبت

مصر

ليسوا مقتنعين بروايات حماس.. صحيفة: مصر تسابق الزمن لدفع تفاهمات "التهدئة" بغزة"!

بعد مشاورات امنية ..نتنياهو يقرر تعزيز قواته على الحدود مع قطاع غزة

بومبيو : صفقة القرن لن تعتمد على المقاربات القديمة للتفاوض وإنما الحقائق على الارض