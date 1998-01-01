برشلونة يريد التخلي عن 4 لاعبين لمصلحة أياكس !

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة ينوي إعارة ثلاثة لاعبين شباب في صفوف الفريق إلى نادي أياكس الهولندي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن العلاقة بين برشلونة وأياكس أصبحت ممتاز للغاية في الآونة الأخيرة، حيث تعاقد البرسا مع فرينكي دي يونج مقابل 75 مليون يورو، ومن المتوقع أن يحصل أيضاً على خدمات ماتيس دي ليخت خلال الفترة القادمة.

وأضاف التقرير أن برشلونة يريد إرسال 3 لاعبين إلى صفوف أياكس لكي يتمكنوا من اللعب بشكل منتظم ويحصلوا على الخبرة الكافية التي تمكنهم من اللعب مع الفريق الأول مستقبلاً.

اللاعبون الذين يفكر برشلونة بإعارتهم للنادي الهولندي هم الظهير الأيسر خوان ميراندا، ولاعبي خط الوسط أوريول بوسكيتس وريكارد بويج، ومن الممكن التخلي عن لاعب رابع أيضاً وهو كلير توديبو، حيث قد يدخل في صفقة دي ليخت.

وأكدت سبورت على أن جميع اللاعبون لا يمانعون بفكرة الانتقال لأياكس لأنهم سوف يحصلون عن دقائق اللعب التي يحتاجونها، باستثناء خوان ميراندا الذي يرى أن اللعب في الدوري الهولندي ربما لن يجعله يتطور.