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هاري كين يحدد شرطه للبقاء مع توتنهام

الخميس 28 مارس 2019 11:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هاري كين يحدد شرطه للبقاء مع توتنهام


وكالات / سما /

اعترف مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي هاري كين بضرورة تحقيق الألقاب إذا أراد الجيل الحالي للفريق بأن يكتب إسمه في التاريخ كأفضل فريق في تاريخ السبيرز.

وحقق النادي الإنجليزي قفزة كبيرة في آخر السنوات مع مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، حيث حافظوا على تواجدهم في دوري أبطال أوروبا، وأنهوا المواسم الثلاثة الماضية في المراكز الثلاثة الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز.

لكن توتنهام فشل مرارًا وتكرارًا في تحقيق أي لقب، إذ خسروا نهائي كأس إنجلترا في موسم (2014ـ15)، وقد أدى الفشل في الفوز بالألقاب إلى انتقاد بوتشيتينو.

ويؤمن هاري كين بجودة زملائه في الفريق، ولكنه يدرك أيضًا أنه يجب عليهم تحقيق نجاح ملموس. وقال لشبكة (ESPN): ” يرى الكثير من المشجعين أن الفريق الحالي لتوتنهام هو الأفضل في تاريخ النادي، مع أفضل مدرب. لكن علينا تأكيد ذلك بنجاح ملموس، بعد 10 سنوات من الآن أريد أن يتذكر الناس هذا الفريق، بالقول كان لدينا فريق رائع، انظروا إلى ما فعلوه ، انظروا إلى ما فازوا به “.

“التحدي الذي يواجهنا هو هل يمكننا مواصلة التقدم، والتطور، سيكون الأمر صعبًا في العامين المقبلين مع الملعب الجديد، والتمويل.”

كما أثار فشل توتنهام في التتويج بأي لقب أسئلة حول مستقبل كين ، لكنه يشعر أن النادي يسير على الطريق الصحيح، وسيكون سعيداً بالبقاء.

وأضاف: “لقد قلت دائمًا ، طالما أن النادي يتحرك في الاتجاه الصحيح، ويظهر الطموح الصحيح ، أريد أن أكون جزءًا الرحلة”.

#هاري كين #توتنهام

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