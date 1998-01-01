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كريستيانو يسافر إلى برشلونة في زيارة خاطفة

الخميس 28 مارس 2019 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كريستيانو يسافر إلى برشلونة في زيارة خاطفة


وكالات / سما /

تواجد اللاعب كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي في مدينة برشلونة اليوم الأربعاء لإجراء مراجعة طبية وتقييم مدى إصابته حسبما كشفت تقارير صحفية إسبانية.

وذكرت محطة “راك1” الإذاعية الإسبانية أن المهاجم البرتغالي سافر إلى برشونة في زيارة سريعة وخاطفة بهدف الحصول على المشورة الطبية بعد الإصابة التي تعرض لها يوم الإثنين الماضي.

وأفادت هذه المعلومات أن رونالدو حصل على إجابة من الأطباء بأن مدى الإصابة ليس خطيراً وأنه سيعود قريباً للملاعب ، ولكن مع ضرورة الكشف السريري المتواصل للتأكد من تعافيه التام.

وفقًا للتقرير الطبي الأخير ، يعاني كريستيانو رونالدو من إصابة بسيطة في العضلات القابضة من الفخذ الأيمن ، لكن النجم البرتغالي قرر السفر إلى برشلونة من أجل الحصول على رأي طبي آخر.

وسيضطر كريستيانو رونالدو للغياب عن المباريات الثلاث القادمة التي سيخوضها فريق السيدة العجوز ، فيما تشير كل المعطيات إنه سيشارك ضد أياكس الهولندي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” قد نشرت تقريراً اليوم بشأن غياب رونالدو عن المواجهات ضد إمبولي وكالياري ميلان في الدوري الإيطالي ، وذلك للتركيز على الشفاء التام واللعب ضد أياكس.

#كريستيانو رونالدو

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