3 أسباب تفسر ابتعاد كيليان مبابي عن ريال مدريد

وكالات / سما /

تُرواد نادي ريال مدريد مساعٍ حثيثة وطموحاتٍ تكاد تبلغ عنان السماء، للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، حيث يخطط الرئيس فلورنتينو بيريز لإبرام صفقات من العيار الثقيل في الصيف القادم.

وأفادت العديد من التقارير الصحفية، أن اللاعب مرشح بقوة للانضمام لنادي ريال مدريد، خاصة وأن مدرب الفريق الملكي، الفرنسي زين الدين زيدان أبدى إعجابه بجوهرة منتخب الديوك.

لكن بعض التقارير الأخيرة، أوضحت أن كيليان مبابي يبتعد شيئاً فشيئاً عن ريال مدريد، حيث من الصعب أن يفرط فيه باريس سان جيرمان لأسباب عديدة تتأرجح بين ما هو اقتصادي وما هو رياضي.

واستعرضت صحيفة “ماركا” الإسبانية، الأسباب التي تفسر ابتعاد كيليان مبابي عن ريال مدريد، وجاءت كالآتي:

ركيزة أساسية في مشروع باريس سان جيرمان:

لا يخفى على أحد أن مشروع باريس سان جيرمان يرتكز على عمودين اثنين هما نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، وقد وصل المهاجم الفرنسي كنجم كبير، وسرعان ما أصبح معبود جماهير ملعب حديقة الأمراء خاصة بعد الفوز بكأس العالم رفقة المنتخب الفرنسي.

وأكد مسؤولو ريال مدريد في بعض خرجاتهم الإعلامية، أنهم لن يقدموا أي عرض رسمي للتعاقد مع كيليان مبابي، بينما ترى إدارة باريس سان جيرمان أن اللاعب غير قابل للبيع مهما كانت قيمة العرض المقدم.

التأثير خارج الملعب:

لا تتلخص رغبة باريس سان جيرمان في الحفاظ على مبابي فيما يقدمه على أرض الملعب فحسب، بل تتمادى لتصل إلى ما هو أبعد من ذلك.

ويمثل مبابي ونيمار بالنسبة لكرة القدم الفرنسية حالة مشابهة لديفيد بيكهام إبان فترته في إسبانيا مع ريال مدريد.. إنهما آلة لصنع الأموال.

ورغم أن الثنائي المذكور مر ببعض المشاكل، إلا أن دخْل الإعلانات والرعاة لا يزال يسير بنسق متصاعد منذ قدومهما إلى الفريق الباريسي، فقد وقع النادي مؤخراً على عقد رعاية مع مجموعة الفنادق “Accor” وهو العقد الأكبر في تاريخ فرنسا.

ينتظرون منه أكثر مما قدم:

لا يزال مبابي صغيراً ويدرك باريس سان جيرمان القدرات التي يتميز بها اللاعب، لذلك فإنهم ينتظرون منه أكثر خلال الموسم المقبل، فبصرف النظر عن أرقامه التي لا تصدق، لم يظهر الفتى الصغير ضد مانشستر يونايتد في باريس أو ضد ريال مدريد عندما تم إقصاؤهم الموسم الماضي.

وكان رئيس باريس سان جيرمان واضحاً بشأن عدم التفريط في مبابي لأنه أحد أفضل لاعبي العالم ولن يسمح له بأن يكون على لسان العديد من الأندية الأوروبية.